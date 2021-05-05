 

Анрдей Малахов впервые оценил работу Дмитрия Борисова

05.05.2021, 11:42, Разное
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Ведущий Андрей Малахов впервые прокомментитровал работу Дмитрия Борисова. По его словам, молодой коллега раскрепостился и стал лучше одеваться.
Прошло почти четыре года после увольнения Андрея Малахова с «Первого канала». Вместо него шоу «Пусть говорят» стал вести молодой журналист Дмитрий Борисов. Примечательно, что знаменитости раньше хорошо дружили. После того, как Малахов перешел на «Россию-1», а его место занял молодой коллега, они стали друг для друга конкурентами. Шоу выходят в эфир примерно в одно и то же время, к тому же у них одинаковый формат.

Как считает Малахов, иногда темы, которые обсуждаются в «Пусть говорят», немного чужды Дмитрию Борисову. Более комфортно журналист чувствовал себя в отделе новостей. Однако ведущий выполняет свою работу и делает то, что ему говорят.

На сегодняшний день оба ведущих могут поздравить друг друга на просторах социальных сетей с днем рождения, пишет издание «Телепрограмма».



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