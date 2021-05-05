Неконтролируемая китайская ракета может упасть на Землю “примерно 8 мая” – Пентагон

Точное место падения обломков ракеты пока неизвестно, это можно будет определить за несколько часов до входа в атмосферу, уточнил он.

Эту ракету Китай 29 апреля использовал для отправки на орбиту базового модуля “Тяньхэ” будущей космической станции “Тяньгун” (еще одно название – “Небесный дворец”). Ракета успешно вывела модуль, сообщало Китайское национальное космическое управление. Это самая тяжелая ракета, разработанная Китаем (вес – 22,5 тонн).

Обычно космический мусор сгорает в атмосфере, но из-за веса “Чанчжэн-5В” появились опасения, что ее обломки могут упасть на Землю, отмечает CNN.

Эта ситуация – “не конец света”, рассказал телеканалу астрофизик из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл. Он считает, что людям не стоит предпринимать меры предосторожности из-за падения ракеты.

“Риск того, что будет нанесен какой-то ущерб или что она попадет в кого-то, довольно мал – не ничтожен, это может случиться, – но риск того, что она попадет в вас, невероятно мал”, – добавил Макдауэлл.

Издание SpaceNews пишет, что в случае падения “Чанчжэн-5В” на Землю это будет один из крупнейших случаев неконтролируемого входа в атмосферу космического аппарата. Самым крупным из известных инцидентов был сход с орбиты более чем 76-тонной орбитальной станции NASA Skylab, обломки которой в 1976 году упали в Индийский океан и на западе Австралии, отмечает SpaceNews.

Любительское наблюдение за активной зоной китайской ракеты позволяет увидеть регулярные вспышки, это свидетельствует о том, что она вращается в полете и подтверждает потерю контроля, пишет издание.

Контекст:Ожидается, что орбитальная станция будет запущена в 2022 году, ее срок эксплуатации 15 лет, сообщили в Китайском национальном космическом управлении.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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