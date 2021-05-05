“Океан Ельзи”, море, сынок!”, “Наш Вакарчук!”. Виторган показал видео сына от Собчак
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“Воспоминания”, – написал Виторган.
На видео Платон запечатлен во время плавания в бассейне.
Ролик актер сопроводил песней “Богедіта” украинской группы “Океан Ельзи”, фронтменом которой является музыкант Святослав Вакарчук.
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“Супервидеоряд и “Океан Ельзи”, а Платон просто супербой”, – написала tanyalishchyna.
“Океан Эльзы”, море, сынок!” – прокомментировала ermy_alla.
“Наш Вакарчук!” – написала oksanasiurko.
Контекст:Мать ребенка – телеведущая Ксения Собчак. Виторган жил с ней в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года. 7 марта 2019 года пара объявила о расставании.
У Виторгана есть еще двое детей: 24-летняя Полина и 22-летний Даниил. Они родились от первого брака актера – с его коллегой Викторией Верберг.
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