“Океан Ельзи”, море, сынок!”, “Наш Вакарчук!”. Виторган показал видео сына от Собчак

“Воспоминания”, – написал Виторган.

На видео Платон запечатлен во время плавания в бассейне.

Ролик актер сопроводил песней “Богедіта” украинской группы “Океан Ельзи”, фронтменом которой является музыкант Святослав Вакарчук.

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

“Супервидеоряд и “Океан Ельзи”, а Платон просто супербой”, – написала tanyalishchyna.

“Океан Эльзы”, море, сынок!” – прокомментировала ermy_alla.

“Наш Вакарчук!” – написала oksanasiurko.

Контекст:Мать ребенка – телеведущая Ксения Собчак. Виторган жил с ней в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года. 7 марта 2019 года пара объявила о расставании.

У Виторгана есть еще двое детей: 24-летняя Полина и 22-летний Даниил. Они родились от первого брака актера – с его коллегой Викторией Верберг.

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