 

Монобольшинство в Верховной Раде блокирует законопроекты оппозиции – КИУ

05.05.2021, 11:40, Новости дня
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За время работы Верховной Рады IX созыва было принято 272 закона авторства народных депутатов Украины. Из них депутаты от фракции “Слуги народа” были среди авторов 240 законов, или 88%. Во время последней сессии ВР депутаты “Слуги народа” инициировали 93% принятых законов, на третьей сессии – 95%, на второй – 83%.

Реже всего ВР принимает законы депутатов “Европейской солидарности” и “Оппозиционной платформы – За жизнь”. В целом депутаты ЕС были среди авторов 52 принятых законов, депутаты ОПЗЖ – 51.  Представители ВО “Батьківщина” присоединились к разработке 62 законов, а фракции “Голос” – 65 законов, сообщили в КИУ.

“Стоит учесть, что депутаты от разных фракций часто являются инициаторами одних и тех же законов. Поэтому реальное количество поддержанных наработок оппозиции еще ниже. Законы, которые инициируют представители оппозиции и среди авторов которых нет “Слуг народа”, фактически не имеют шансов на принятие”, – заявил глава КИУ Алексей Кошель.

По его информации, из 52 законов, среди авторов которых были представители фракции “Европейской солидарности”, 46 – совместные законодательные наработки различных фракций, в том числе и нардепов от “Слуги народа”. Из 51 закона, среди авторов которых были депутаты ОПЗЖ, в 49 также были депутаты “Слуги народа”.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/5406838219357890

Контекст:На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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