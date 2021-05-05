“Три поколения безграничной красоты”. Лопес снялась вместе с матерью и дочерью

На снимке женская часть семьи Лопес позирует в профиль, стоя друг за другом таким образом, что актриса оказалась между дочерью и матерью. В публикации отмечено, что съемки проходили для рекламы продукции, которую выпускает Лопес под брендом JLO Beauty.

В комментарии к снимку подчеркивается, что рекламируемое средство подходит женщинам в возрасте от семи до 77 лет.

“Три поколения безграничной красоты”, – отреагировали на фото поклонники артистки.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Контекст:Лопес родилась в Нью-Йорке в пуэрториканской семье – ее отец Дэвид Лопес работал программистом, а мать Гваделупе Родригес была домохозяйкой.

Дочь Эмми Лопес родила в феврале 2008 году. У нее также есть сын Макс. Эмми и Макс – двойняшки. Их отец – экс-супруг артистки, музыкант Марк Энтони.

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