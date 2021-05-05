Скандалы: Невыгодные «вагнеровцы»

Почему Bellingcat никак не может выпустить фильм о «зраде Ермака»

Британские журналисты проекта в очередной раз перенесли выход расследования о вагнеровцах в Беларуси и роли Офиса президента Украины в этой истории. Сначала фильм анонсировали на март, потом на апрель, май, а затем вообще отложили до осени. Фильм предполагался как мощный политический удар по главе ОП Андрею Ермаку, а возможно, и по президенту Зеленскому. Но теперь он, как видим, откладывается. «Страна» разбиралась в причине промедления.

Вагнергейт и зрада

Почему важен предстоящий фильм о вагнеровцах, который постоянно анонсируют, но все время переносят?

Прежде всего стоит сказать, что официально Украина вообще отрицает, что имела место спецоперация СБУ по выманиванию вагнеровцев в Минск. И что все разговоры об этом — «провокации России».

С другой стороны, уже обнародованный массив информации по подготовке к спецоперации позволяет говорить, что все-таки она имела место. Но при этом есть принципиальные разночтения какова была ее цель.

По версии противников Зеленского из лагеря Порошенко и ряда журналистов, он должен продвинуть версию о предательстве в Офисе президента, из-за которого якобы сорвалась операция по задержанию россиян.

Версия эта звучит следующим образом. Украинские спецслужбы в координации с американскими коллегами летом 2020 года — накануне выборов в Беларуси — смогли выманить в Минск людей, которые воевали в «ДНР» и «ЛНР» против Украины в составе ЧВК «Вагнера».

Далее планировалось спровоцировать посадку самолета, летевшего из Минска в Стамбул, в Киеве (якобы одному из людей на бору станет плохо). И задержать.

Ермак якобы уговорил Зеленского отложить захват, чтобы не срывать установление перемирия 27 июля. В связи с чем сорвался вылет вагнеровцев из Минска в Киев. И в ожидании нового рейса они были поселены в санаторий, где их и схватил белорусский КГБ. При этом, по мнению сторонников данной версии, о группе россиян белорусские спецслужбы узнали неслучайно, а информацию им об этом слили из Киева. Вероятно, кто-то из участников совещания у президента по этому поводу. Подозрение падало на Ермака либо на заместителя секретаря СНБО Демченко.

Дальше история известна: после эскалации ситуации в Беларуси Бацька запросил поддержки у России и выдал ей вагнеровцев. Хотя ранее планировал использовать их как доказательство «российской агрессии» и на этой основе получить лояльность Запада к своему переизбранию.

В Украине эта история быстро конвертировалась в политическую атаку на Ермака и Зеленского, которую возглавила «Европейская солидарность».

При этом никаких объективных подтверждений этой версии не было. Она базировалась на ранее публиковавшихся российских документах (билетах, электронной переписке и так далее), которые доказывали только участие СБУ в процессе вербовки.

В то же время против этой версии выдвигается ряд аргументов.

Во-первых, еще до захвата россиян в Минске Лукашенко говорил, что ждет попыток иностранных ЧВК его свергнуть. То есть уже тогда Бацька, видимо, имел информацию о готовящейся заброске вагнеровцев. То есть он изначально был полностью в курсе операции.

Во-вторых, судя по российским документам, которые никто не опроверг, перебронированные на более позднее число билеты на Стамбул были аннулированы еще до того, как «вагнеровцы» приехали в Минск. Что также не согласуется с версией о «киевском захвате».

В-третьих, реакция украинских властей на задержание в Минске была показательной — почти немедленно были готовы документы по экстрадиции и выписаны «пидозры». То есть явно готовились к дипломатическому процессу выдачи, а не похищению.

Поэтому обсуждается и другая версия, по которой СБУ и спецслужбы Запада хотели заманить вагнеровцев в Минск и там их сдать местным спецслужбам, чтоб убить сразу двух зайцев:

1) отключить Беларусь от российской поддержки в критический момент;

2) передать вагнеровцев Украине официально в порядке экстрадиции еще до выборов, чтоб окончательно сжечь все мосты в отношениях с Путиным.

Белорусские власти, по этой версии, также были в курсе спецоперации и пошли на нее, чтоб создать впечатление о том, что их атакует Россия и что оппозиция работает на Кремль. А это, вероятно, как думал Лукашенко, должно было уменьшить негатив со стороны Запада в случае жестких мер по подавлению акций протеста после выборов.

Но, видимо, Бацька все-таки решил перестраховаться и не стал передавать вагнеровцев Украине еще до выборов. А после них, когда Запад начал масштабный накат на него (а Россия, наоборот, поддержала белорусскую власть), то концепция радикально изменилась. И вагнеровцев с извинениями вернули в РФ.

Тем не менее изначально все почему-то думали, что кино от Bellingcat должно было неким образом подтвердить версию именно о «зраде» в Офисе президента.

Эпопея с фильмом о «вагнеровцах»

Впервые анонс фильма вышел в декабре. Журналист Bellingcat Христо Грозев заявил, что кто-то сорвал операцию украинских спецслужб — с явным намеком на украинские власти. То есть он повторил, по сути, версию «порохоботов».

По словам Грозева, авторы фильма вряд ли смогут отследить, если из Украины в Беларусь поступил «секретный звонок». Но из публичных заявлений Банковой и СБУ, которые отрицали сам факт операции, он делает вывод, что у Зеленского проявили «политическую трусость».

Учитывая, что заявления журналиста подхватили сторонники Порошенко и «партии войны», пошел отчетливый информационный удар по Офису президента — как от его прямых оппонентов из Украины, так и с британской стороны.

Очевидно, что расследование Bellingcat о «зраде» Ермака обернулось бы серьезными последствиями — даже если в фильме по итогу не было бы прямых доказательств.

Кино от «котов» в Украине бы восприняли как черную метку Банковой. Что усилило бы позиции противников Зеленского на обоих флангах прозападного спектра — от Порошенко до грантовых активистов.

То есть еще до выхода фильма он стал элементом давления на Офис президента. И не исключено, что прямого шантажа украинских властей по ряду вопросов, интересующих Запад.

Судя по тому, что с тех пор премьеру расследования несколько раз переносили, нельзя исключать, что «под ковром» идут сложные процессы согласования интересов, где фильм о «вагнеровцах» — лишь один элемент мозаики.

В начале весны журналист Дмитрий Гордон заявил, что расследование выйдет 15 марта. Однако в самой британской структуре даты не подтвердили. А Гордон потом перенес премьеру на 5 апреля.

Параллельно этим заявлениям автор предстоящего кино Христо Грозев находился в Киеве и брал интервью у тех, кто мог что-то знать. Например, у Порошенко и других политиков-журналистов дружественного экс-президенту разлива.

Чуть позже Грозев покинул Украину и взял комментарий по этой теме у бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, который находится в бегах.

Ситуация на Донбассе к тому времени была очень напряженной. Украина стала стягивать военную технику к линии фронта, после чего Россия начала двигать к украинской границе свои войска. В этот момент Зеленскому позвонил Байден. Затем президент США поговорил с Путиным.

После этого с фильмом о вагнеровцах произошли новые метаморфозы: Грозев перенес выход расследования (причем только текстовой версии, а не фильма) на начало мая и дал понять, что там не будет информации о роли украинских властях.

«Конечно, задаются вопросы, почему операция была остановлена в конце, но наша цель – не найти мнимых или реальных предателей. Это будет на потом, скорее всего не для нас будет задача. Наш фильм именно о том, как проводилась эта операция, – как она произошла, как готовилась, была ли она вообще (потому что это ставится под сомнение) и что было бы, если бы она закончилась по плану», — сказал Грозев.

А в начале мая он сказал, что дата выхода фильма переносится на осень. А «в ближайшие недели» выйдет текстовая часть расследования.

Задержку с показом фильма Грозев объяснил ограничениями на передвижения, вызванными карантином, а также длительными процедурами подтверждения достоверности данных, которые Bellingcat получает в процессе расследования.

Но действительно ли это стало причиной постоянных отсрочек по выходу фильма?

«Чтобы не было в пользу России»

О вероятных причинах неторопливости британских расследователей пишет телеграм-канал «Политика Страны».

«Bellingcat снимала много расследований относительно событий в Украине и России. И всех их объединяет одно — они так или иначе работали против российской власти. Ни одно из них не было выгодно России.

Что касается спецоперации по вагнеровцам (само проведение, которой, к слову в Украине официально отрицается), то по ней есть две версии.

Первая (на ней настаивают люди Порошенко, Богдан и Бутусов) — целью спецоперации (в которой участвовали украинские, американские и турецкие спецслужбы) была посадка самолета с вагнеровцами в Киеве, но она сорвалась потому что по просьбе Ермака дату вылета из Минска перенесли, а затем кто-то из Офиса президента слил данные о ней Лукашенко и вагнеровцев задержали в Беларуси.

Вторая — никто никакую информацию Лукашенко не сливал. А изначально это была совместная операция украинских, западных и белорусских спецслужб. И по замыслу «принять» вагнеровцев должны были в Минске, чтоб обвинить Россию в подготовке силового сценария на белорусских выборах. Таким образом Лукашенко хотел обезопасить себя от давления Запада после выборов. А Запад хотел столкнуть лбами Бацьку и Путина, чтобы Путин отказал белорусскому президенту в поддержке после выборов.

С этой целью вагнеровцев по плану еще до выборов должны были экстрадировать в Киев, что разрушило бы отношения России и Беларуси. И имело бы фатальные последствия для Лукашенко с учетом последующих событий. Но Бацька решил выдержать паузу и придержал у себя вагнеровцев до выборов. А после них, когда начался накат Запада, а Россия, наоборот, поддержала белорусскую власть, Лукашенко отправил вагнеровцев в Россию с извинениями.

Так вот.

Любая из этих версий выгодна российской власти. Так как четко показывает, что Москва не была причастна к засылке вагневровцев в Минск и что это спецоперация, затеянная совместно западными и украинскими спецслужбами. Причем по первой версии это вообще, по сути, попытка похищения граждан России, организованная (если верить Бутусову, Порошенко и Ко) при прямом участии украинских и американских государственных структур.

Естественно, Россия моментально будет использовать эту информацию (тем более подтвержденную Bellingcat) в своих интересах.

И вероятно именно это и стало определенной проблемой для Bellingcat — как вывернуть тему так, чтобы расследование не было в пользу России. Посмотрим, что получится по итогу. И под каким углом покажут эту историю».

Максим Минин