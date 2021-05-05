В РФ выявили 7,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 7975 с новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 7975 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2432, Санкт-Петербурге – 711, Московской области – 601.

Всего в стране выявлено 4 847 489 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 464 550 человек, из них 7506 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 360 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 111 895 человек.

Накануне, 4 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7770. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 205.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.