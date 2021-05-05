Путин выразил соболезнования президенту Мексики после обрушения метромоста в Мехико

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с трагическими последствиями обрушения метромоста в Мехико, информирует пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко, пострадали 79 человек, погибли 25.