 

Мнение: Будни “Севмаша”

05.05.2021, 11:26, Разное
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Работы по ремонту и модернизации атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и двух АПЛ – "Князь Олег" (проходит процесс дооснащения) и "Белгород" на заводе "Севмаш".
"Адмирал Нахимов", согласно прогнозам, войдет в состав флота к концу 2022-го года и станет самым мощным кораблем отечественного флота.
К сожалению так и не дожил до модернизации систершип "Адмирала Нахимова" и "Петра Великого" ракетный крейсер "Адмирал Лазарев", недавно его отбкусировали к месту разделки на металл.
Новейшую ПЛАРБ "Князь Олег" обещают осенью передать на Тихоокеанский Флот.
АПЛ "Белгород", которую переделывают под запуски "Посейдонов" должны передать флоту в 2021-м году.

Источник: Colonel Cassad



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