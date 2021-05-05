Мнение: Будни “Севмаша”

Работы по ремонту и модернизации атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и двух АПЛ – "Князь Олег" (проходит процесс дооснащения) и "Белгород" на заводе "Севмаш".

"Адмирал Нахимов", согласно прогнозам, войдет в состав флота к концу 2022-го года и станет самым мощным кораблем отечественного флота.

К сожалению так и не дожил до модернизации систершип "Адмирала Нахимова" и "Петра Великого" ракетный крейсер "Адмирал Лазарев", недавно его отбкусировали к месту разделки на металл.

Новейшую ПЛАРБ "Князь Олег" обещают осенью передать на Тихоокеанский Флот.

АПЛ "Белгород", которую переделывают под запуски "Посейдонов" должны передать флоту в 2021-м году.

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