Глава королевского медицинского дома обнародовал причину смерти принца Филиппа

Спустя почти месяц после смерти принца Филиппа, королевский медицинский дом представил публике отчет сэра Хью Томаса. Доктор Томас в 2014 году стал личным врачом монаршей четы – Ее Величества Елизаветы II и принца Филиппа, а до этого долгое время наблюдал всех членов королевской семьи. Именно Хью Томас засвидетельствовал факт смерти принца Филиппа 9 апреля этого года. В документе, который обнародовали только сейчас, названа официальная причина смерти герцога Эдинбругского – “старость”. Западные СМИ уточняют, что определение “старость” как причина смерти допустима только к пациенту старше 80 лет, и если врач, подписавший свидетельство, “лично заботился о покойном в течение длительного периода и наблюдал постепенное ухудшение его общего состояния здоровья”.

Смерть герцога Эдинбургского была зарегистрирована в королевском округе Виндзор и Мейденхед 13 апреля, через четыре дня после его кончины, его личным секретарем бригадным генералом Арчи Миллер-Бейкуэллом.

В свидетельстве о смерти указано полное имя герцога: “Его Королевское Высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, ранее известный как принц Греции и Дании Филиппос, ранее известный как Филип Маунтбеттен”. По протоколу, в документе также описан род деятельности покойного. Так, в строке “профессия” сначала написано “морской офицер”, а вторым “занятием” указано – “супруг Ее Величества Королевы Елизаветы II, Суверена”.

Известно, что у принца Филиппа в последние месяцы перед смертью были серьезные проблемы со здоровьем. В начале 2021 года Его Высочество перенес сложную операцию на сердце. А в январе он и Елизавета II сделали прививки от коронавируса.

Елизавет II и принц Филипп

Напомним, что принц Филипп умер 9 апреля, а спустя неделю состоялась церемония прощания с монархом. Ранее стало Большая часть наследства, как то – коллекция предметов искусства, недвижимость и ценные бумаги, а также раритетные книги – перейдет вдове, Елизавете II.