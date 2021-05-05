«Колумб завещал Америку московскому князю» – РАН обнародовала сенсационные документы первооткрывателя

Институт истории Российской академии наук (ИИРАН) опубликовал фундаментальный труд «Христофор Колумб и Московское княжество», включающий более 1000 архивных документов, воспоминания современников и других материалы XV-XVI веков.

– Мало кто знает, но первооткрыватель Америки дружил с московским князем Иваном III, а под конец жизни даже принял христианство по византийскому обряду. Для Колумба, Московия была преемником Рима, центром истинной веры. Именно поэтому в своём завещании он передал все открытые им земли под власть Москвы, ибо понимал, что испанцы и католики ничего хорошего в Америке не сделают. К сожалению, король Испании и инквизиция сделали всё возможное, чтобы скрыть последнюю волю покойного и отказались обнародовать этот документ. Но Колумб завещал Америку московскому князю и эти земли должны были принадлежать нам, – заявил главный научный сотрудник ИИРАН Кирилл Александров.

В ближайшее время Россия планирует обратиться в суд для восстановления своих прав и получении компенсации от Испании, Португалии, Великобритании, Франции, Нидерландов и США. Эти страны на протяжении столетий эксплуатировала территории, которые должны были отойти нашей стране. По оценкам экспертов сумма иска составит не менее 900 миллиардов долларов США.

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