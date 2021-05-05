Ученые из Италии установили, почему некоторые люди живут больше 105 лет

Ученые из Италии, которые представляют Болонский университет, детально изучили геном долгожителей. Они установили, почему некоторым людям удается жить больше 105 лет.

В исследовании итальянских ученых приняли участие 81 долгожитель, возраст которых был 105 лет и старше. Специалисты изучили их генетику, а для проведения сравнительного анализа привлекли еще 36 добровольцев. Они были из этого же региона, а возраст – 68 лет. У испытуемых взяли образцы крови, после чего провели секвенирование генома, чтобы выявить различия между младшей и старшей группами. В результате эксперимента исследователи зафиксировали пять генетических изменений, которые были распространены у людей в возрасте 105-110 лет. Они касались двух генов – STK17A и COA1.

Также эксперты из Италии изучили, сколько произошло естественных мутаций. Оказалось, что у долгожителей более низкая нагрузка мутаций практически во всех изученных генах. По словам профессора иммунологии Болонского университета Клаудио Франчески, от возрастных серьезных заболеваний долгожителей также защитили механизмы репарации ДНК.

Источник: www.ferra.ru