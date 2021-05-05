 

Ученые из Италии установили, почему некоторые люди живут больше 105 лет

05.05.2021, 10:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Италии, которые представляют Болонский университет, детально изучили геном долгожителей. Они установили, почему некоторым людям удается жить больше 105 лет.
В исследовании итальянских ученых приняли участие 81 долгожитель, возраст которых был 105 лет и старше. Специалисты изучили их генетику, а для проведения сравнительного анализа привлекли еще 36 добровольцев. Они были из этого же региона, а возраст – 68 лет. У испытуемых взяли образцы крови, после чего провели секвенирование генома, чтобы выявить различия между младшей и старшей группами. В результате эксперимента исследователи зафиксировали пять генетических изменений, которые были распространены у людей в возрасте 105-110 лет. Они касались двух генов – STK17A и COA1.

Также эксперты из Италии изучили, сколько произошло естественных мутаций. Оказалось, что у долгожителей более низкая нагрузка мутаций практически во всех изученных генах. По словам профессора иммунологии Болонского университета Клаудио Франчески, от возрастных серьезных заболеваний долгожителей также защитили механизмы репарации ДНК.

Источник: www.ferra.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / «Лучше исчезни»: Любовнице Тарзана поклонники Королевой угрожают тюрьмой

15.12 / Мнение: Волонтеры стали кадровым резервом «Единой России»?

16.04 / Ученые: Редкий клад древних монет, обнаруженный в Израиле, относится к периоду восстания римлян

01.05 / Мнение: О быстро сломавшейся Америке

03.05 / Россиян предупредили об опасности покупки долларов

22.10 / На следующей неделе NASA озвучит новое открытие на Луне

07.10 / “С днем рождения, мой президент!”: Олег Газманов поблагодарил Владимира Путина за значительные достижения

29.04 / Скандалы: Банки похудели на $3 млрд

02.09 / Пилота американской авиакомпании поверг в шок летающий за бортом мужчина

03.10 / Мнение: Живописный труп: «Смерть Марата»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика