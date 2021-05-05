 

Ученые сравнили вред от диетической и обычной газировки

05.05.2021, 10:48, Разное
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Учёные в течение 20 лет изучали воздействие на организм человека диетической и обычной газировки. Оказалось, что разница между этими напитками отсутствует.
В исследовании принимали участие более 1,2 млн человек и за их состоянием длительное время наблюдали специалисты. В ходе эксперимента удалось доказать, что газированные напитки с заменителем сахара также опасны, как и те, в которых используется натуральный сахар. Причём в обоих случаях критическая ежедневная доза составляла 250 миллилитров. За время 20-летнего исследования риск преждевременной смерти у всех респондентов, употребляющих газировку, заметно вырос. Также более 137 тыс. человек скончались. Автор исследования доктор Хунги Ли объяснил, что с каждой выпитой порцией диетической или обычной газировки существенно возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшается продолжительность жизни.

Во всём мире уже начинают бороться с газированными напитками использующими в своём составе натуральный сахар или его заменители. Несмотря на это, сейчас, по мнению учёных, нет полностью безопасных и безвредных напитков, продающихся на полках магазинов. Единственное, что не оказывает вредного воздействия на организм, является вода без газа.

Источник: www.ridus.ru



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