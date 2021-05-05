Суперпремии для топ-менеджмента “Нафтогазу”. Нардеп назвал причины увольнения Коболева

Он подчеркнул, что в 2020 году убытки “Нафтогазу” составили более 19 млрд грн.

“При этом в финплане компании, который готовился командой Коболева, было запланировано получить 11,5 млрд прибыли. Можно понять объективные причины падения доходов (низкие цены на газ в течение года, отделение бизнеса по транспортировке газа), но они были прогнозируемы. В то же время “Нафтогаз” получил из бюджета компенсацию в размере 32 млрд грн (по ПСО). И все равно был убыточным”, – написал нардеп.

По его словам, “Нафтогаз” не только не увеличил добычу газа, как было предусмотрено Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины, а, наоборот, сократил ее. Добыча газа в 2019 году уменьшилась на 4% по отношению к предыдущему году, а в 2020-м – на 5%.

“При этом частные компании, добывающие газ на территории Украины, почему-то демонстрировали противоположный тренд и наращивали объемы добычи. Несмотря на такие отрицательные результаты НАК, в 2020 году были вдвое увеличены расходы на зарплаты и премии руководству в 672 млн грн, по сравнению с 343 млн гривен в 2019 году”, – заявил Фролов.

Он подчеркнул, что речь идет не о вознаграждении рядовых сотрудников, а о суперпремиях для пяти членов правления и 12 директоров компании.

“По законодательству премирование не могло состояться без согласования наблюдательного совета “Нафтогазу”, который, несмотря на вышеуказанные результаты, высоко оценил работу правления НАК в 2020 году”, – отметил нардеп.

Коболев в интервью “Интерфакс-Украина” 4 мая заявил, что причиной его увольнения могли стать накопленные на счетах “Нафтогазу” более $2 млрд. По словам экс-главы правления НАК “Нафтогаз України”, на момент его увольнения в подземных хранилищах было 7 млрд м³ принадлежащего “Нафтогазу” природного газа, что является подтверждением финансовой устойчивости компании.

Контекст:28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Юрия Витренко, срок его полномочий – один год.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Коболев заявил, что заявление не писал, а об увольнении “узнал из новостей”. Он намерен обжаловать свое увольнение из “Нафтогазу”.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

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