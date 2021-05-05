Валерия и Пригожин подарили Киркорову надувную Maruv. Видео

“Ох, какой классный день. Какое классное послевкусие”, – сказал он в начале ролика.

Певец предстал в халате на площадке перед своим домом и показал цветы, которые поставил вдоль лестницы. Он провел импровизированную экскурсию по своему особняку, показывая подарки, полученные от гостей.

“Ой, подарков сколько!” – приговаривал Киркоров.

Он показал массивную цепь в коробке, которую ему подарила телеведущая Ксения Собчак.

“Ой, Ксюша-Ксюша, потрясающее украшение”, – комментировал исполнитель.

Оперная певица Анна Нетребко подарила ему бокалы, блогер Ида Галич – стаканы, модельер Валентин Юдашкин – сумку. Бизнесвумен Алиса Лобанова прислала Киркорову в подарок сундук Louis Vuitton.

От певицы Валерии и ее супруга и продюсера Иосифа Пригожина Киркоров получил надувных кукол – в виде себя самого и выступающей в РФ украинской певицы Maruv. Их воплотили в образах из клипа на песню Komilfo.

Контекст:Клип Киркорова и Maruv на песню Komilfo можно посмотреть здесь.

Филиппу Киркорову 30 апреля исполнилось 54 года. Он обладатель званий народный артист РФ, народный артист Украины и народный артист Молдовы.

В марте 2021 года Киркоров назвал аннексированный Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Пригожин и Валерия в 2015 году были включены в список россиян, объявленных в Украине персонами нон грата. В 2014 году Валерию и Пригожина не пустили в Юрмалу в связи с тем, что они поддержали российскую аннексию Крыма. По словам Пригожина, он и его жена высказывали поддержку референдуму в Крыму, а не аннексии полуострова.

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