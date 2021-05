Экс-советник Зеленского, который передал американским СМИ запись разговора Ермака и Джулиани, рассказал о предложении “уехать послом в США”

Новиков отметил, что в команде Зеленского хотел заниматься инновациями, но “учитывая ряд обстоятельств”, должен был “взять на себя отношения с США”.

В Офисе президента решили, что его компетенций для этого достаточно, по словам Новикова, по двум причинам.

“Первая – у меня было хорошее понимание США ввиду моего основного рода деятельности, понимание всех конфликтов, которые там происходили, а умение прогнозировать подсказывало, что это направление потребует определенного кризисного менеджмента. Поэтому я предложил, и президент принял это предложение, назначив меня советником”, – сказал он.

На должность советника Новикова Зеленский назначил своим указом 9 июля 2019 года.

“Потом были еще предложения. В конце августа несколько раз президент предлагал уехать послом в США, но я отказался. Я остаюсь сторонником того, что позиция посла, и особенно позиция посла в США, должна быть заполнена кадровым дипломатом. Я с уважением отношусь к дипломатическому корпусу и этой профессии и считаю, что политических назначенцев на позиции посла в США быть не должно. Поэтому я и отказался”, – сообщил Новиков.

В июле 2019 года Украина отозвала Чрезвычайного и Полномочного Посла в Соединенных Штатах Валерия Чалого, который стал главой дипмиссии в июле 2015 года. 19 июля Зеленский подписал указ, которым уволил Чалого. Владимира Ельченко президент назначил послом в декабре 2019 года.

В 2021 году Ельченко на этой должности сменила Оксана Маркарова.

Контекст:Новиков уволился с должности советника Зеленского в августе 2020 года.

В феврале и апреле 2021 года американские Time и BuzzFeed News обнародовали расшифровку более чем 39-минутного разговора, который состоялся летом 2019 года между личным адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком (тогда был помощником президента Владимира Зеленского). Оба издания получили стенограмму от Новикова.

Беседа состоялась перед разговором между Зеленским и Трампом, который состоялся в июле 2019 года и потом стал основанием для расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа.

9 сентября 2019 года главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – Демократическая партия) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечали, что администрация Трампа, вынуждая Киев “провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность”, угрожала отказать Украине в военной помощи.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время июльского телефонного разговора.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следовало, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”. Зеленский заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему “не подталкивали”, и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Трамп называл расследование демократов “охотой на ведьм” и настаивал, что не давил на Зеленского. В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—