Младшая дочь Уиллиса и Деми Мур объявила о помолвке с режиссером

На заглавном фото Басс запечатлен перед ней, стоя на одном колене с кольцом в руке. Судя по реакции дочери Уиллиса, предложение выйти замуж стало для нее неожиданностью.

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Таллула Уиллис также показала фото кольца с бриллиантом, которое ей подарил Басс. На видео заметно, что во время съемки ролика рука дочери актера подрагивает.

“Дрожит под тяжестью этих карат”, – отреагировали на ролик фолловеры.

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Публикация от tallulah (@buuski)

Контекст:Таллула Уиллис родилась в 1994 году в семье актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур. У нее есть две старшие сестры – Румер (1988) и Скаут (1991). Мур и Уиллис развелись в 2000 году, прожив в браке 13 лет.

Таллула Уиллис познакомила своего избранника с родителями и сестрами в минувшем году.

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