Скандалы: Избили? Ограбили? Праздновали…

Убытки российской экономики из-за майских праздников оценили в миллиарды

Нерабочая майская десятидневка может выйти экономике боком. Провал в промышленном производстве в ВВП будет сопоставим с потерями от новогодних каникул. В непростой ситуации окажется и частный бизнес. Чтобы компенсировать незапланированные расходы, связанные с необходимостью сохранить работникам зарплату в эти дни, предприниматели наверняка повысят цены на товары и услуги. Это, в свою очередь, ударит по карманам потребителей, отмечают опрошенные «МК» эксперты.

Так уж исторически сложилось, что в период с 1 по 10 мая многие россияне берут отпуск. Нынешние дополнительные выходные позволят им этого не делать, поскольку люди сохраняют право на полноценный отпуск в другое время года. И это — бесспорный, зримый плюс, который содержится в президентском указе. Но вот дальше все неоднозначно.

В праздники в стране не будет работать более половины предприятий, а на остальных производительность труда, по статистике, снижается на 15-20%. Один день отдыха традиционно обходится бюджету в 120-150 млрд рублей недополученных доходов. Потери в основном связаны с простоем обрабатывающих производств, мощностей по добыче полезных ископаемых и тяжелой промышленности. Очевидно, что из оценки потенциальных убытков нужно частично исключить розничную торговлю и сферу услуг. Например, рестораторам длинные выходные приносят больше выручки, чем обычно, а расходы ретейлеров будут компенсированы повышенным потребительским спросом.

«Если говорить об экономике в целом, то она точно не выиграет, — отмечает доктор экономических наук Игорь Николаев. — Чудес не бывает: чем меньше мы работаем, тем меньше имеем на выходе новой добавленной стоимости, выражаясь языком классической политэкономии. А это — доходы и зарплаты граждан, налоговые поступления в бюджет».

Если посмотреть на ежегодную динамику промпроизводства в январе, когда страна отдыхает те же самые десять дней, налицо провал в 10-15% в сравнении с декабрьским показателем. Соответственно, логично ожидать сопоставимые потери по итогам мая. С другой стороны, какую-то прибавку к потреблению дадут торговля, кинотеатры, рестораны, внутренний туризм, даже при всех сохраняющихся коронавирусных ограничениях.

Что касается доходов, то, по словам Николаева, они упадут прежде всего у мелких и индивидуальных предпринимателей, работающих исключительно на себя. Источников для компенсации убытков от вынужденного простоя у них нет. С крупным и средним бизнесом, располагающим штатом наемных работников, ситуация иная: во-первых, надо любой ценой (согласно указу президента) выплатить людям зарплату, во-вторых, эти издержки всегда можно покрыть путем повышения стоимости товаров и услуг.

Беда в том, что государство решает эпидемиологические задачи не за свой счет, а за счет людей, говорит управляющий партнёр компании Management Development Group Inc Дмитрий Потапенко. Длинные выходные абсолютно не нужны тем сферам бизнеса, которые на пике коронакризиса оказались на грани выживания. А, согласно российскому законодательству, работа в выходные и праздничные дни оплачивается по двойному тарифу.

Естественно, праздники не касаются производств непрерывного цикла. Кроме того, многие частные компании их по факту проигнорируют, для них это непозволительная роскошь, рассуждает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. На его взгляд, негативный эффект на экономику от дополнительных нерабочих дней будет несопоставимо меньше убытков от жесткого локдауна в апреле 2020 года. В тот раз пострадала прежде всего сфера услуг, а сегодня она, напротив, имеет все шансы оказаться главным бенефициаром.

Весной прошлого года, на пике карантина, полностью остановили деятельность предприятия, на которые приходилось лишь 10% ВВП 2019 года, сообщалось в одной из версий правительственного антикризисного плана. Свою оценку того, как нынешние длинные выходные повлияют на темпы роста ВВП, в Минэкономразвития обещают дать позже. Прогнозы экспертов варьируются весьма сильно: кто-то считает, что вынужденный простой обойдется экономике в 0,5% от годового объема ВВП, другие называют цифру в 1,2%. Что касается граждан, более 30% из них ожидают снижения доходов в мае, следует из исследования онлайн-платформы Webbankir.

Георгий Степанов