 

Скандалы: Золотые метры

05.05.2021, 10:44, Разное
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Кто покупает квартиры в самом дорогом жилом комплексе Москвы «Гранатный палас»

На днях в Москве выставили на продажу квартиру за 2,7 миллиарда рублей. Это небольшой клубный дом в центре Москвы, в котором для жильцов есть своя сигарная комната, фитнес-зал, бассейн, детская игровая зона и паркинг с мойкой. Стоимость квартир здесь начинается от 600 миллионов. Лайф выяснял, кто живёт в этом доме.

Семь туалетов и шубохранилище

Судя по базе ЦИАН, самая дорогая квартира, которую сейчас можно купить в Москве, находится в жилом комплексе «Гранатный палас» возле Патриарших прудов. Продаётся пентхаус площадью 952 квадрата и с потолками 3,8 метра. Цена — 2 697 803 999 рублей. Следует отметить, что речь идёт о голых стенах. В стоимость входит четыре машино-места.

В этой квартире пять санузлов, две просторные террасы, семь балконов и лоджия. Через панорамные окна во всю стену открываются виды на Кремль, Дом приёмов МИД РФ, особняк боярыни Морозовой и зелёный сквер.

Эти голые стены стоят 2,7 млрд рублей. Фото © ЦИАН

Эти голые стены стоят 2,7 млрд рублей. Фото © ЦИАН

Вид из окна пентхауса. Фото © ЦИАН

Агентства элитной недвижимости завлекают клиентов разными вариантами планировки.

— Планировка свободная, пространство легко делится на гостевую и приватную зону с возможностью в каждой установить настоящий дровяной камин. До девяти спален. Предусмотрены два парадных и два дополнительных входа с отдельными лифтами, а также выход на эксплуатируемую кровлю, — поясняют риелторы.

Планировка пентхауса. Фото © ЦИАН

«Гранатный палас» можно назвать памятником эпохи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Его возвела в 2010 году девелоперская компания «Снегири», принадлежащая российскому бизнесмену Александру Чигиринскому — младшему брату «тяжеловеса» Шалвы Чигиринского. Соинвестором проекта выступил холдинг «Интеко» Елены Батуриной. Архитектором пригласили Алексея Воронцова — ярчайшего представителя лужковской застройки, создателя так нелюбимого многими москвичами торгового центра «Наутилус» на Лубянке.

ЖК «Гранатный палас» располагается в тихом Гранатном переулке, 8, стр. 4, неподалёку от Патриарших прудов и Садового кольца.

Дом представляет собой девятиэтажное монолитно-кирпичное здание в стиле ар-деко. Фасад причудлив: клинкерная плитка сочетается с металлическим декором и скульптурными стелами из стеклофибробетона. Квартир всего семнадцать: по две на этаж плюс пентхаус на последнем. Машино-мест в подземном паркинге 37. Территория находится под бдительной охраной и видеомониторингом. Чужому на территорию дома не пройти. Но можно прикинуться покупателем — риелтор проведёт вас через КПП.

ЖК «Гранатный палас». Фото © Яндекс Недвижимость

Ландшафтный сад во дворе ЖК «Гранатный палас». Фото © Яндекс Недвижимость

ЖК «Гранатный палас». Фото © Яндекс Недвижимость

Двор с ландшафтным садом и цветниками. Ресепшен оформлен натуральным мрамором и дубом, двухъярусные холлы украшены вычурными вставками в форме морских раковин, эклектичными колоннами, коваными перилами и хрустальными люстрами. Декоратором выступал Марат Ка. Позолоченные лифты идут прямо в квартиры. Подобные есть в знаменитом отеле Burj Al Arab в Арабских Эмиратах.

Консьерж-центр в ЖК «Гранатный палас». Фото © Homemania

Бассейн в ЖК «Гранатный палас». Фото © Luxury Living

К услугам жильцов круглосуточная консьерж-служба, библиотека, бильярдная, бассейн с противотоком, сауна, хамам, джакузи, тренажёрный зал, детская игровая, сигарная комната и даже помещение для хранения шуб. Есть ещё оборудованный кабинет для работы личных стилистов.

При всей роскоши у ЖК «Гранатный палас» есть критики.

— Балконы ужасного качества. Квартиры сдаются без отделки. Поблизости проходит шоссе, поэтому ужасный воздух и постоянные пробки, — жалуется на форуме зевака или, может быть, даже один из потенциальных покупателей.

Золотой лифт в ЖК «Гранатный палас». Фото © ЖЖ / Лаборатория девелопмента

Золотые гидранты. Фото © ЖЖ / Лаборатория девелопмента

А несколько лет назад в этом доме побывал Игорь Зак, специалист в сфере девелопмента и блогер. Не сказать чтобы он был впечатлён.

— Уважение к контексту нулевое. Дом «не воспитан», напыщен. Огорчило количество люков, портящих внешний облик внутреннего сада. Обошёл здание вокруг — стало очевидно ужасающее качество фасадных работ. Видны многочисленные сколы и дефекты, — раскритиковал Игорь Зак. Но кое-что шокировало даже его — это золотые гидранты.

Кто в тереме живёт?

Жилой комплекс «Гранатный палас» управляется ТСЖ, в состав правления которого входит пять человек. Все они реальные собственники квартир, фигурируют во всех учредительных документах, их имена есть в любой базе юрлиц. Кто же эти счастливчики?

Председателем ТСЖ является 40-летний Сергей Ходырев, сын мэра подмосковного Королёва и заместитель вице-президента АК «Транснефть». В 90-х отец Ходырева пошёл в политику и возглавил город Реутов. В СМИ за чиновником тянется сомнительная слава и подозрения в коррупции. И старший, и младший Ходыревы написали диссертации, оба обвинены сообществом «Диссернет» в плагиате. По данным базы СПАРК, Сергей занимается недвижимостью. Одна из его компаний — «Минин-центр» — управляет активами в 1-м Вознесенском переулке и, судя по отчётности, часть продала за 200 миллионов рублей.

Сергей Ходырев. Фото © Facebook / Реутов для жизни

Другой участник элитного ТСЖ — зампредседателя правления «Газпромбанка» 57-летний банкир Алексей Матвеев. В конце 80-х он окончил факультет международных экономических отношений Московского финансового института. Ещё старшекурсником устроился работать во Внешэкономбанк СССР. Когда ему стукнуло 25, стал начальником отдела финансовых операций в Московском международном банке. На рубеже веков был топ-менеджером в инвестиционной компании «Тройка диалог».

Алексей Матвеев. Фото © Газпромбанк

В ТСЖ значится жена экс-губернатора и первая леди Тульской области 46-летняя Ольга Груздева. Она занимает 23-е место в списке богатейших женщин России по версии Forbes. Её состояние оценивается в 200 миллионов долларов. Помимо квартиры в этом доме у неё есть вилла на Сардинии за 24,7 миллиона евро и замок на Рублёвке почти за три миллиарда. Также Груздева владеет фирмой «Взлёт» с чистыми активами на полтора миллиарда рублей. Скорее всего, это тоже недвижимость. Её мужу сейчас принадлежат сети одежды InCity, Canali и Fashion Continent.

Ольга Груздева с Владимиром Груздевым. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Другой член правления ТСЖ — 44-летняя Елена Жидкова. Она владеет шестью фирмами в Москве. Все связаны с транспортом и сбором отходов. Самая прибыльная — «Городская служба вывоза мусора» — в прошлом году заработала 133 миллиона рублей. Половину выручки, по данным базы СПАРК, принёс госконтракт с ГБУ «Жилищник Нагорного района». Другие компании Жидковой выигрывали многомиллионные гостендеры в московских районах Братеево, Царицыно, Чертаново и дюжине других. Среди заказчиков — школы, управы, ведомственные учреждения.

О металлотрейдере Надере Надере Мануэле, который состоит в ТСЖ, известно мало. Деловая пресса назвала его сыном переехавшего в СССР сирийского коммуниста. Надер тесно связан с владельцем Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым. Вдвоём они финансировали так и не построенную в «Москве-Сити» башню «Россия». Надер живёт в Париже, а в высших кругах прославился тем, что купил картину кисти Айвазовского «Исаакий в морозный день».

Квартиру в ЖК «Гранатный палас» снимает топ-менеджер банка «Траст» Михаил Хабаров. Недавно он вернулся под домашний арест, проведя месяц в СИЗО. Его арестовали по подозрению в хищении 824 миллионов рублей у бизнес-партнёра. За это грозит до десяти лет тюрьмы по статье «Мошенничество в составе организованной группы». О смягчении меры пресечения хлопотала сама глава Центробанка Эльвира Набиуллина. У Хабарова прекрасная репутация. По роду своей деятельности он занимается непрофильными активами санируемых банков и возвратом их из-за границы на родину.

Михаил Хабаров. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Ранее в СМИ сообщалось, что квартирой в ЖК «Гранатный палас» владеет Наталия Гордеева — законная супруга главы ВТБ Андрея Костина. В правлении ТСЖ, правда, её нет.

Дорогое удовольствие

У роскошных квартир в ЖК «Гранатный палас» — соответствующий налог на недвижимость. Формула утверждена мэрией столицы: 2% в год от кадастровой стоимости, если она превышает 300 миллионов рублей. Например, за типовую квартиру придётся заплатить более семи миллионов.

Егор Пережогин



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