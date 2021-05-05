 

Мнение: Как отличить яжемать от нормальной женщины.

05.05.2021, 10:42, Разное
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Когда-то я написал пост про яжематерей и их защитники сразу возмутились, стали меня обвинять в том, что я якобы вообще не люблю женщин с детьми. Но вот сегодня я видел, как одна мамаша в транспорте не успела выйти и стала возмущаться, что люди стали заходить раньше, чем её величество успели выйти. Водитель ей СПОКОЙНО сказал что-то вроде, что надо было выходить, так онажекоролева тут же начала: “Не орите на меня, не видите, ребёнка вырвало?!” Хотя он и близко не орал, да и рвота ребёнка, имхо, ещё не повод для трагедии (я тоже в детстве плохо дорогу переносил и ничего, никто трагедию из этого не делал). Водитель ей ответил, что вообще-то и не орал, и тут она, причём уже выйдя, ему ещё пригрозила: “Поговорите ещё!” И вот скажите, ну и КАК к яжематерям (кстати, даже я не выдержал и крикнул после этой фразы ей вслед “Яжемать нашлась!”) после такого относиться? И кто она после такого, если не яжемать? И нелюбовь ко всем женщинам, имеющим детей, мне приписывать не надо, ведь нормальные же женщины (а не те, которые считают, что наличие ребёнка даёт право вести себя по-хамски и демонстрировать корону на голове) так себя не ведут, разве нет?

Источник: Достало



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