 

В Музее Победы прошла премьера Международной сцены «Бессмертного полка»

05.05.2021, 10:40, Новости дня
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Артисты из 12 стран мира выступили на премьере Международной сцены «Бессмертного полка» в Музее Победы.

На сцене выступили представители Армении, Грузии, Египта, Испании, Казахстана, Колумбии, Кубы, Сербии, Узбекистана, Киргизии, Южной Кореи и России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«С самого детства я чувствовал любовь ко всему русскому. Не могу объяснить, почему это происходило, но каждый раз, когда какая-нибудь музыка меня волновала, оказывалось, что это была музыка русского автора… А ваш замечательный праздник – День Победы – это дань героизму, величию, единству народа, которым я восхищаюсь и который люблю», – рассказал кубинец Улисес Карл.

Встреча в Музее Победы должна была состояться еще год назад – в честь празднования 75-летия Великой Победы. В начале 2020 года жюри Международной сцены под председательством сопредседателя Бессмертного полка России, народного артиста СССР, Героя Труда РФ Василия Ланового определило финалистов проекта. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире проведение сцены было перенесено.

Напомним, 9 мая, как и планировалось, «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году в РФ может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией.



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