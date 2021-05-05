Google, Facebook и Twitter пригрозили штрафами за отказ удалить запрещенные данные

Штраф в размере 20 млн рублей грозит корпорациям Google и Facebook за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Также оштрафовать на 24 млн рублей могут соцсеть Twitter, сообщили в Судебном участке мирового судьи № 422 Москвы, куда поступили соответствующие административные протоколы.

«В суд поступили по пять протоколов в отношении Google и Facebook соответственно. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). По каждому протоколу компаниям грозит штраф до 4 млн рублей, а всего их могут оштрафовать на 20 млн рублей», – передает ТАСС заявление представителя суда.

В отношении Twitter в суд поступили шесть протоколов. «По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 млн рублей, а всего ее могут оштрафовать на 24 млн рублей», – уточнили в суде.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что социальная сеть Twitter удалила 60% запрещенной в РФ информации, до 15 мая ей нужно удалить еще 1 тыс. материалов.