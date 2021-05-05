 

На Международной сцене “Бессмертного полка” выступили артисты из 12 стран

05.05.2021, 10:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кубинец Улисес Карл признался, что с детства чувствовал любовь ко всему русскому. “День Победы — это дань героизму, величию, единству народа, которым я восхищаюсь и который люблю», – сказал он.

Встреча в Музее Победы должна была состоятся еще год назад. Тогда жюри Международной сцены определило финалистов проекта. Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведение сцены отложили на сентябрь 2021 года.

На Международной сцене “Бессмертного полка” выступили финалисты конкурса. Среди них – Артур Агаджанов (Армения), ансамбль грузинского танца «Эгриси» (Грузия), Дмитрий Риберо-Феррейра (Колумбия) и другие.

В этом году акция “Бессмертный полк” пройдет онлайн. Заявку можно оставить до 7 мая на сайте проекта, в мини-приложениях в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, на ресурсе Банк Памяти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Кто тот «добрый человек», который подсказал Батьке зарегистрировать Тихановскую?

28.06 / Цискаридзе обвинил Большой театр в фатальной ошибке

16.10 / Диана Гурцкая ответила на слухи об отношениях с Игорем Николаевым

28.11 / В RAID: Shadow Legends появится платная функция позволяющая не заходить в игру

11.01 / CМИ: Канье Уэст переедет в Лондон после развода с Ким Кардашьян

05.04 / Мнение: Реконструкторы

05.04 / Россия в использовании транзитного потенциала избежит стратегических ошибок Украины

18.07 / Мнение: Су-24 на авиабазе Аль-Джуфра

26.12 / Американский аналитик раскрыл планы США «открыть врата ада»

15.01 / Наталья Подольская рассказала, как возвращает свою дородовую форму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика