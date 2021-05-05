Опубликованы снимки кроссовера Toyota Camry

В Сети опубликовали свежие рендеры нового кроссовера, базирующегося на популярном седане Toyota Camry.

В частности, автомобиль отличается зауженной головной оптикой и соответствующей радиаторной решеткой. Кроме того, новинка Toyota Camry имеет модернизированные бамперы, а также расширенные колесные крылья. Известно, что новинка радикально отличается от седана передней частью кузова. Также указывается, что под капотом кроссовера на базе Toyota Camry могли бы применить 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с.

Также эксперты предполагают, что для максимальной комплектации автомобиля применят 3,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 249 л.с. Пока вероятность появления кроссовера на базе Toyota Camry не обсуждается производителем.