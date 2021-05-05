 

Ольга Бузова рассказала об издевательствах в школе

05.05.2021, 9:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова пояснила об издевательствах в школе. Этой информацией артистка поделилась на одной из недавних бизнес-конференций, куда была приглашена в качестве спикера.
Ольга Бузова отправилась в Сочи не только с сольным концертом, но и лекцией. Она откровенно пояснила о том, что в детстве часто подвергалась буллингу. С будущей знаменитостью хотела общаться одна из одноклассниц, но это было неинтересно самой Бузовой. В ответ обиженная девочка подговорила всех в классе дружить против нее. В результате одноклассники стали устраивать травлю в отношении Бузовой. Однажды они намазали ей волосы гудроном, а потом поставили на лбу большой крест.

Ольга Бузова с раннего возраста сталкивалась с проявлением ненависти, поскольку имела свое мнение и отстаивала собственную позицию. Всегда находились люди, которых будущая знаменитость раздражала, в том числе директора школы и каких-то определенных учителей. Свои негативные эмоции они срывали на ученице, но с годами у нее выработался иммунитет. Сейчас она спокойно относится к нападкам хейтеров в социальных сетях.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.12 / Секретное видео: Ким Филби, британский двойной агент, рассказывает всё

21.03 / Мнение: Как музеи зарабатывают на кино

06.03 / Директор Европейского института генетики: «Только расист может говорить, что наука чем-то обязана белым мышам»

31.01 / Диетолог составила ТОП продуктов для здорового сна

08.10 / Автомобиль Маска Tesla Roadster пролетел на рекордно близком расстоянии от Марса

24.12 / Мнение: Выставка Фалька открылась под замком и, притаившись, ждет посетителей в январе

31.01 / Мнение: Воскресный протест

04.01 / Паспорт провакцинированного – Личное мнение

30.07 / Капитан “Реал Мадрида” Серхио Рамос и Пилар Рубио покинули роддом с новорожденным сыном

01.12 / Инсайдер об отношениях Рианны и A$AP Rocky: “Они действительно встречаются”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика