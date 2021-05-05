Ольга Бузова рассказала об издевательствах в школе

Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова пояснила об издевательствах в школе. Этой информацией артистка поделилась на одной из недавних бизнес-конференций, куда была приглашена в качестве спикера.

Ольга Бузова отправилась в Сочи не только с сольным концертом, но и лекцией. Она откровенно пояснила о том, что в детстве часто подвергалась буллингу. С будущей знаменитостью хотела общаться одна из одноклассниц, но это было неинтересно самой Бузовой. В ответ обиженная девочка подговорила всех в классе дружить против нее. В результате одноклассники стали устраивать травлю в отношении Бузовой. Однажды они намазали ей волосы гудроном, а потом поставили на лбу большой крест.

Ольга Бузова с раннего возраста сталкивалась с проявлением ненависти, поскольку имела свое мнение и отстаивала собственную позицию. Всегда находились люди, которых будущая знаменитость раздражала, в том числе директора школы и каких-то определенных учителей. Свои негативные эмоции они срывали на ученице, но с годами у нее выработался иммунитет. Сейчас она спокойно относится к нападкам хейтеров в социальных сетях.

Источник: www.kp.ru