Урезавший алименты старшей дочери Дмитрий Тарасов стал раздавать советы по воспитанию детей
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Футболист Дмитрий Тарасов, который урезал алименты своей старшей дочери Ангелине от первого брака, начал раздавать советы по воспитанию детей. Он пояснил о существовании семейного кодекса, где прописаны определенные правила.
Дмитрий Тарасов состоит в браке с моделью Анастасией Костенко. На ней он женился спустя год после развода с ведущей Ольгой Бузовой. Вместе пара растит двоих дочерей – двухлетнюю Милану и годовалую Еву. Спортсмен решил рассказать подписчикам, как в его семье принято воспитывать детей. Пара даже собирается сделать курс с рекомендациям по этому поводу.
Самым главным в семье Тарасова является любить детей, давать им все самое лучше, стараться проводить с ними максимум времени. К слову, со своей первой дочерью футболист не общается. Сам же он уверяет, что этому препятствует его экс-супруга.
По словам Тарасова, на детей ни при каких обстоятельства нельзя кричать, поднимать на них руку, не угрожать ударами. Родители никогда не ругаются при дочерях, стараются быть для них лучшими мамой и папой.
Изображение взято с: Instagram @tarasov23
Комментируя ситуацию со старшей дочерью, футболист заявил, что не является тем отцом, которому все равно на своих детей. К тому же его наследница никогда не будет ни в чем нуждаться. Главным правилом для него является – не давать никакой реакции на сплетни и интриги.
Источник: www.instagram.com
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