Урезавший алименты старшей дочери Дмитрий Тарасов стал раздавать советы по воспитанию детей

Футболист Дмитрий Тарасов, который урезал алименты своей старшей дочери Ангелине от первого брака, начал раздавать советы по воспитанию детей. Он пояснил о существовании семейного кодекса, где прописаны определенные правила.

Дмитрий Тарасов состоит в браке с моделью Анастасией Костенко. На ней он женился спустя год после развода с ведущей Ольгой Бузовой. Вместе пара растит двоих дочерей – двухлетнюю Милану и годовалую Еву. Спортсмен решил рассказать подписчикам, как в его семье принято воспитывать детей. Пара даже собирается сделать курс с рекомендациям по этому поводу.

Самым главным в семье Тарасова является любить детей, давать им все самое лучше, стараться проводить с ними максимум времени. К слову, со своей первой дочерью футболист не общается. Сам же он уверяет, что этому препятствует его экс-супруга.

По словам Тарасова, на детей ни при каких обстоятельства нельзя кричать, поднимать на них руку, не угрожать ударами. Родители никогда не ругаются при дочерях, стараются быть для них лучшими мамой и папой.



Изображение взято с: Instagram @tarasov23

Комментируя ситуацию со старшей дочерью, футболист заявил, что не является тем отцом, которому все равно на своих детей. К тому же его наследница никогда не будет ни в чем нуждаться. Главным правилом для него является – не давать никакой реакции на сплетни и интриги.

Источник: www.instagram.com