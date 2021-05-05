 

В Донецкой области обстреляли больницу, где лечились больные COVID-19

05.05.2021, 9:52, Новости дня
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“Город Красногоровка подвергся обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница. Были повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором в настоящее время проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией”, – сказано в сообщении.

После обстрела в корпусе отключилось электричество. Пострадавших нет. Районная полиция расследует обстрел, принимаются меры для ликвидации последствий, добавили в администрации.

Красногоровка находится под контролем Украины.

Контекст:Штаб операции Объединенных сил на Донбассе сообщил, что оккупанты 4 мая обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра в районе Красногоровки и Водяного Донецкой области.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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