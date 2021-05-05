 

“Он психологически неуравновешенный человек”. Жена Павлика впервые рассказала о своем отце

05.05.2021, 9:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Репяхова запечатлена еще маленькой девочкой на руках у отца.

Супруга певца ответила на вопрос фолловеров, общается ли она со своим отцом сейчас.

“Не общаюсь. Он психологически неуравновешенный человек”, – заявила она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Контекст:Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.
В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Они планировали также со временем провести торжественную свадебную церемонию для родных, подобрав для этого мероприятия еще один наряд, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.
10 января 2021 года стало известно, что Репяхова и Павлик вскоре станут родителями. По словам Репяховой, она должна родить в июне.
От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.
Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.03 / Австралийские ученые подтвердили теоретическую возможность путешествий во времени

28.09 / Посол Армении заявил о 30 погибших военных в столкновениях в Нагорном Карабахе

15.10 / Пригожин отреагировал на внесение в санкционный список ЕС по Ливии

08.07 / Семьям, потерявшим жилье из-за пожаров в Луганской области, выплатят по 300 тыс. грн – Зеленский

13.10 / Самым популярным среди смартфонов Apple станет iPhone 12

02.10 / Патрушев обсудил ситуацию в Карабахе с помощником Трампа

25.06 / В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

01.01 / Минэнерго сообщило о сокращении штата

14.12 / Российские лыжники заняли весь пьедестал на Кубке мира в Швейцарии

12.09 / Глава ВВС США призвал быть готовыми к войне и «колоссальным потерям»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика