 

Полиция расследует смерть от взрыва на кладбище на Донбассе как умышленное убийство

05.05.2021, 9:52, Новости дня
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Муж с женой убирали могилы на кладбище в пгт Верхнеторецкое недалеко от линии соприкосновения. Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщина не пострадала”, – отметили в релизе.

По предварительной информации взрывотехников, на кладбище сработало самодельное взрывное устройство.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3959452570808071

Пророссийские вооруженные формирования на Донбассе увеличили количество нарушений с применением запрещенных противопехотных мин. Об этом заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) 4 мая.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.
Очередной обстрел на Донбассе произошел 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что огонь открыли в спины группе разминирования, которая осматривала район, где накануне российские оккупационные силы дистанционно установили противопехотные мины ПОМ-2.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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