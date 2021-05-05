 

Волочкова показала, как выпивает с новым любовником на берегу океана

05.05.2021, 9:52, Новости дня
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“Вместе в прекрасном месте”, – написала она.

В ролике показана прогулка Волочковой и ее нового возлюбленного по пляжу вдоль океана.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Также балерина показала романтический ужин с новой пассией на пляже.

“Праздник нужно дарить друг другу каждый день”, – заявила она.

Волочкова и ее бойфренд запечатлены сидящими за столом с бокалами в руках. Лицо возлюбленного она закрыла красным сердечком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:Волочкова впервые засветила нового мужчину, когда 22 марта показала, как праздновала его день рождения. Возраст спутника она не назвала. 30 апреля балерина призналась, что ее новую пассию зовут Олег.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.
Она была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.
В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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