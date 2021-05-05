В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Таджикистана накануне Дня Победы

Президент РФ Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос о проведении отдельной встречи глав государств, помимо совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

«Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», – передает слова представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на парад Победы.

Ранее Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать.