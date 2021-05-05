Как выбрать автомобильный диск

05.05.2021, 9:45, Детали

Теги: Ремонт, Транспорт

Автомобильные диски в чем-то похожи на женские туфли. Как бы ни была стройна нога женщины, но хорошие туфли лишний раз подчеркнут ее красоту и индивидуальность. Автодиски, грамотно подобранные, точно также подчеркивают индивидуальность автомобиля.

Литой диск с порошковой покраской и алмазной проточкой

К сожалению, они могут выйти из строя, особенно на наших дорогах. Два этих фактора, покупка новых, более подходящих к авто, и замена при поломке старых, создают проблему выбора. Для решения этой проблемы необходимо учитывать несколько нюансов: тип и материал, из которого они изготовлены, технические параметры и дизайн. Выбор внешнего вида определяются вкусом и финансовыми возможностями автовладельца. Надо отметить, что дизайн любых автодисков легко изменить с помощью покраски . Огромный выбор красок и их сочетания, использование акриловых или полимерных порошковых красителей позволяет подчеркнуть индивидуальные особенности автомобиля и выделить его среди других машин.

Типы дисков

Сегодня все изделия подобного рода можно разделить на две основные группы:

Стальные штампованные;

И легкосплавные автодиски, включающие в себя литые, кованые и составные. В последнее время к ним так же присоединились изделия, изготовленные по технологии Flow Forming.

Стальные штампованные диски, как явствует из названия, изготавливаются из стали методом штамповки двух частей, обода и центральной части, соединяемых сваркой. Отличаясь невысокой ценой, надежностью, ремонтопригодностью, они имеют сравнительно большой вес, легче поддаются воздействию коррозии, а дизайн их мало разнообразен в силу особенностей технологии.

При производстве легкосплавных литых дисков из сплавов алюминия или магния используют методы литья под давлением в тигель, кованые получают горячей штамповкой в форму, название «составные» говорит само за себя. Их обод изготавливают из листового алюминия прокаткой, центральную часть литьем и соединяют титановыми или стальными болтами. Технология Flow Forming подразумевает использование центробежных и центростремительных сил при раскрутке масс литья на специальных установках для его уплотнения.

Легкосплавные автодиски получаются легкими, что существенно снижает расход горючего, скоростными (их устанавливают на спорткары). Они мало подвержены коррозии, отличаются разнообразным дизайном, но имеются и минусы. Основной минус сравнительная хрупкость, которую можно уменьшить при переходе от литья к горячей штамповке и технике Flow Forming.

Технические параметры

При покупке дисков первоочередной задачей становится определение параметров, позволяющих подобрать колеса. Исходить при этом необходимо из марки автомобиля и рекомендаций производителя. Существуют основополагающие характеристики, которые следует учитывать при покупке автодисков.

Технические параметры колесного диска

Посадочный диаметр диска. Измеряется в дюймах, обозначается латинской буквой R, определяет размер колеса, подбирается в соответствии с маркой автомобиля и указан в технической документации на машину. Часто автолюбители для повышения проходимости или из каких-то других соображений покупают колеса большего размера, но при этом возрастает нагрузка на подвеску, повышается расход горючего, снижается управляемость. Крепежные отверстия: количество (в этом случае говорят о разболтовке), их диаметр. Значение в паспорте на изделие и в паспорте на автомашину указывается как PCD. При покупке надо понимать, что отклонение в этих данных не допускается, так как может привести к разным неприятностям, начиная от невозможности вообще установить колесо на авто до плохого закрепления его на оси. Ширина обода, J или JJ, указывается в дюймах. Возможно использование более широких дисков и, соответственно, более широких покрышек, что улучшает динамику торможения, но увеличивает вес колес со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вылет, ЕТ, бывает положительный, отрицательный или нулевой, указывается в миллиметрах и определяет положение колеса относительно колесной арки. Рекомендации по этому параметру указаны в паспорте на машину, нарушение их ведет к быстрому износу ходовой и уменьшению управляемости. При неправильном подборе возможно задевание колесом за арку при различных маневрах. Диаметр ступичного отверстия, DIA, должен соответствовать размеру цилиндра ступицы автомашины. Некоторые производители в комплекте к автодиску поставляют центровочные кольца для более точной и плотной установки колеса. Их использование позволяет практически избавиться от биений и вибраций. Центровочные кольца применяются в комплекте к литым дискам. В качестве параметра выбора надо учитывать наличие, количество и форму хампов. Хампы это выступы на ободе, удерживающие бескамерную шину. Могут быть разной формы: плоские, асимметричные и комбинированные.

В общем случае надо сказать, что вооружившись технической документацией на автомашину и руководствуясь рекомендациями производителя, можно без проблем подобрать отличные автомобильные диски, обеспечивающие комфортную безаварийную езду, а выбранный дизайн подчеркнет индивидуальность автомашины.

Дополнительная информация: вопрос ремонта

Ремонтопригодность дисков значительно различается в зависимости от их типа. Стальные штампованные восстанавливаются относительно легко даже после серьезных повреждений. Однако повреждения не должны представлять собой трещины, разрывы или утрату каких-либо фрагментов, ибо сварочные работы с данным типом дисков в настоящее время не проводятся.

Легкосплавные отремонтировать труднее, когда речь идет о деформациях, но зато во многих случаях возможно приварить или даже нарастить то, что было отбито или оторвано. Не говоря уже о заделке трещин или глубоких выбоин.