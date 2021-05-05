 

Глава Госдепа призвал давить на Россию из-за Украины и Крыма

05.05.2021, 9:42, Разное
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Глава Госдепа считает, что нельзя закрывать глаза на поведение России. В своем твиттер-аккаунте Блинкен потребовал привлечь Москву к ответственности за ее действия. Он также призвал оказывать давление на Кремль, чтобы он соблюдал международные соглашения и обязательства.

Сообщение госсекретаря пояснил представитель Госдепа Нед Прайс в личном блоге. Он заявил, что Россия должна начать выполнять минские договоренности и работать над прекращением конфликта в Донбассе. Демократ добавил, что Крым необходимо вернуть Украине.

Напомним, отношения Вашингтона и Москвы ухудшились в начале 2021 года. В марте американский президент Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина “убийцей”. В апреле власти Соединенных Штатов ввели санкции против ряда официальных лиц и компаний России.

Москва не раз подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским. Спикер Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия не принимает участия в боевых действиях на юго-востоке Украины. По его словам, страна заинтересована в скором разрешении политического и экономического кризиса у соседей.

Ситуация в Донбассе обострилась весной 2014 года, когда киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По последним данным, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.



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