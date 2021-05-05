France 2 – «любые средства хороши» — в США на прививку заманивают пончиками и деньгами

В Соединённых Штатах, где темпы вакцинации снижаются, в ход пошли всевозможные поощрения: сделавшим прививку предлагают пончик, стакан алкоголя или бюджетные деньги, передаёт France 2. Так, губернатор Западной Вирджинии обещает выплатить молодёжи стодолларовые облигации за укол, а мэр Детройта раздаёт 50-долларовые подарочные карты всем привившимся.

Пончик, стакан алкогольного напитка или просто стодолларовая купюра — в США любые средства хороши для поощрения вакцинации. Эта сеть пончиков предоставляет вознаграждение: один пончик в день для каждого американца, прошедшего вакцинацию. Некоторые это одобряют:

СОТРУДНИЦА KRISPY KREME: Если это толкает людей на то, чтобы пойти привиться, тогда — вперёд!



Для других:

СОТРУДНИК KRISPY KREME: Вакцина — вот вознаграждение за то, чтобы остаться в живых. Пончик – это несерьёзно.

За три недели в Соединённых Штатах темпы вакцинации снизились на 22%. У частных предприятий, как у этой продовольственной компании, уже появились собственные прививочные кабинеты. Кроме того, они решили оплачивать сотрудникам время, которое они потратили на прививку.

ДЕРЕК БЁРЛСОН, официальный представитель Tyson Foods: Когда сотрудник приходит сюда раньше или остаётся позже, чтобы получить прививку, мы ему оплачиваем дополнительные часы работы. Если он получил прививку не здесь и показал сертификат о прохождении вакцинации, мы выплачиваем ему сумму за четыре часа работы.

Некоторые штаты решили предложить сомневающихся бюджетные средства. Перед доской губернатор штата объявляет об этом решении.

ДЖИМ ДЖАСТИС, губернатор Западной Вирджинии: Каждому человеку от 18 до 35 лет мы подарим сберегательные облигации на 100 долларов.

А на телевидении мэр Детройта размахивает подарочной картой — $50 тому, кто приведёт американца на вакцинацию.

МАЙКЛ ДАГГАН, мэр Детройта (США): Делайте с ними всё, что угодно: эти деньги принадлежат вам.

Федеральное правительство также предусматривает сокращение налогов для компаний, где работает менее 500 сотрудников и поощряется вакцинацию. Таким образом, в США будущее вакцины связано с финансовым поощрением.

Дата выхода в эфир 03 мая 2021 года.