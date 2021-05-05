 

Hyundai опубликовала тизер компактного кроссовера AX1 2022 года

05.05.2021, 9:06, Новости дня
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В Сети опубликовали свежие снимки нового компактного внедорожника Hyundai AX1.

На официальных тизерах можно увидеть, что представленный автомобиль имеет модернизированные задние фонари, а также стильную головную оптику. Кроме того, внутри переднего бампера установили круглый проектор. Распознать новую модель Hyundai AX1 не составит труда и по задней части кузова с некоторыми индивидуальными особенностями.

Напомним, миниатюрная модель построена на той же архитектуре, что и Hyundai K. Вместе с тем продажи новинки намерены начать изначально на индийском рынке. Известно, что внедорожник оснащается 1,2-литровым мотором, тогда как в дальнейшем появится версия с 1,1-литровым агрегатом.



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