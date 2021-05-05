Ученые нашли связь между наскальной живописью и галлюцинациями

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05.05.2021, 9:00, Разное
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Учёные из Израиля Ран Баркай, Гил Кедар и Яфит Кедар нашли связь между наскальной живописью людей древности и галлюцинациями. Художники тех времён нарочно забирались вглубь пещер, где концентрация кислорода снижалась.
Исследователи внимательно изучали наскальные рисунки, сделанные на внушительном удалении от входа в пещеру. Они объяснили, что именно такие труднодоступные места позволяли людям древности испытать на себе опыт изменённого сознания, в котором они и рисовали странные рисунки. Всё дело в том, что содержание кислорода в атмосфере составляет 21%. В глубине пещер этот показатель снижается до 18%. К тому же сами люди использовали факелы как средство освещения, чем ещё больше снижали уровень кислорода. В результате наступала гипоксия и появлялись галлюцинации, которые потом переносились красками на камень.

Помимо рисунков в глубине пещер, имеется не меньше картин, нарисованных в больших залах или даже у самого входа, где кислорода более чем достаточно. Учёные объяснили, что в этом случае люди могли найти другой способ испытывать галлюцинации, но в своей работе эксперты детально изучили только труднодоступные места.

Источник: ria.ru



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