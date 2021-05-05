За два дня на Донбассе выявили более 2 тыс. мин – ОБСЕ

“Указанное подтверждается в апрельских отчетах СММ ОБСЕ, в каждом из которых содержатся данные о ранее зафиксированных и новых минных заграждениях на территории, временно контролируемой наемниками РФ. В том числе более 2 тыс. мин было выявлено миссией всего за два дня 28-го и 29 апреля вблизи населенных пунктов Сигнальное и Верхнешироковское”, – отметили в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что безопасности людей в районе вооруженного конфликта угрожает наличие большого количества мин с обеих сторон линии разграничения.

“2 сентября 2020 года в рамках работы трехсторонней контактной группы было согласовано рамочное решение о противоминной деятельности, которое должно стать основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. В связи с этим были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Еще один участок, вблизи Золотого, должен был быть разминирован в рамках проведения работ по открытию КПВВ “Золотое”. Несмотря на конструктивную позицию украинской стороны, РФ и ее наемники продолжают блокировать процесс разминирования, пытаясь привязать выполнение достигнутых договоренностей по гуманитарному разминированию к реализации своих политических интересов”, – отметили в посте.

2 мая на грунтовой дороге недалеко от населенного пункта Широкая Балка украинские военнослужащие обнаружили детский музыкальный проигрыватель.

“Понимая, что нахождение недешевой игрушки посреди дороги не может быть случайным, данный предмет был обезврежен с помощью саперной кошки, в результате чего он взорвался. Преступные действия оккупантов направлены на дестабилизацию обстановки вдоль линии разграничения и свидетельствуют о нежелании решать конфликт мирным путем”, – подчеркнули в штабе.

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Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

Очередной обстрел на Донбассе произошел 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что огонь открыли в спины группе разминирования, которая осматривала район, где накануне российские оккупационные силы дистанционно установили противопехотные мины ПОМ-2.

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