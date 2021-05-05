 

Ноль за три дня. В Украине в двух областях со 2 мая не делали прививок от коронавируса

05.05.2021, 8:58, Новости дня
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Из них 3412 прививок – первая доза, 13 – вторая. Всего в Украине сделали более 459,4 тыс. прививок, полностью вакцинировали 303 человек. 

Больше всего прививок за последние 24 часа сделали в Днепропетровской (879), Харьковской (384) и Киевской (355) областях. 

Два региона – Львовская и Хмельницкая области – не вакцинировали своих жителей вчера. При этом, согласно данным СНБО, во Львовской области ни одной прививки не сделали со 2 мая – когда христиане восточного обряда отмечали Пасху, в Хмельницкой – еще с 1 мая. 

Всего 2 мая в Украине ввели 177 доз вакцин, прививочная кампания велась в трех регионах, 3 мая сделали уже 919 прививок, но девять регионов по-прежнему не проводили кампанию. 

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook, что 4 мая украинцев вакцинировали 73 мобильные бригады по иммунизации и 356 прививочных пунктов. 

В лист ожидания вакцинации записались почти 515 тыс. украинцев. 

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/921056535104009

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.
13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.
18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.
С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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