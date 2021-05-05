Ноль за три дня. В Украине в двух областях со 2 мая не делали прививок от коронавируса

Из них 3412 прививок – первая доза, 13 – вторая. Всего в Украине сделали более 459,4 тыс. прививок, полностью вакцинировали 303 человек.

Больше всего прививок за последние 24 часа сделали в Днепропетровской (879), Харьковской (384) и Киевской (355) областях.

Два региона – Львовская и Хмельницкая области – не вакцинировали своих жителей вчера. При этом, согласно данным СНБО, во Львовской области ни одной прививки не сделали со 2 мая – когда христиане восточного обряда отмечали Пасху, в Хмельницкой – еще с 1 мая.

Всего 2 мая в Украине ввели 177 доз вакцин, прививочная кампания велась в трех регионах, 3 мая сделали уже 919 прививок, но девять регионов по-прежнему не проводили кампанию.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook, что 4 мая украинцев вакцинировали 73 мобильные бригады по иммунизации и 356 прививочных пунктов.

В лист ожидания вакцинации записались почти 515 тыс. украинцев.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/921056535104009

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.

С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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