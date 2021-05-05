Увеличилось число погибших при обрушении метромоста в Мехико

В результате обрушения метромоста в Мехико погибли 25 человек, все тела опознаны, сообщила прокуратура мексиканской столицы.

Большая часть погибших – мужчины. Также при обрушении погибли четыре женщины и один 13-летний подросток, передает РИА «Новости».

«Тела погибших в результате трагедии на линии метро 12 были опознаны и переданы родственникам», – сообщила прокуратура Мехико.

Напомним, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко, пострадали 79 человек.