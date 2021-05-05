В Японии призвали выработать «солидарный подход» в отношении России

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании глав МИД стран G7 призвал в отношении РФ выработать «солидарный подход», а также выразил обеспокоенность по целому ряду вопросов, связанных с Китаем, сообщило агентство Киодо.

В ходе встречи обсуждались региональные вопросы. По данным агентства, Британия назвала действия РФ около украинской границы «пагубными». Мотэги в ответ сообщил о необходимости «солидарных действий» в отношении России, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава МИД Японии сообщил о серьезной озабоченности, которую вызывают попытки Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в связи с ситуацией вокруг Тайваня и проблемы прав человека Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Министры иностранных дел и развития стран G7 проводят 3-5 мая встречу в Лондоне, которая станет подготовкой к июньскому саммиту лидеров «семерки».

Ранее в японском МИДе заявили, что Япония продолжит «упорные» переговоры с Россией по проблеме Южных Курил и намерена заключить мирный договор на основе своей базовой позиции.

Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения РФ с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.