«Сбербанк» добавил караоке в мобильное приложение

Герман Греф объявил о масштабном обновлении мобильного приложения «СберБанк» на мобильных платформах iOS и Android.

Для развития качества услуг специалистами банка было решено добавить голосовое караоке в основное приложение банка, а также встроить караоке-автомат в терминалы и банкоматы чтобы клиентам было чем заняться во время ожидания своей очереди.

Теперь посетители банка смогут не выходя из здания исполнить знаменитые хиты Михаила Круга, Григория Лепса, Бориса Моисеева, Михаила Шуфутинского, группы “Бутырка”, “Воровайки”, а также за отдельную плату можно подключить подписку на Сергея Шнурова и группу “Ленинград”.

– Мы изучили потребности клиентов, и можем абсолютно уверенно сказать, что пользователи давно ждали появление караоке, равно как и уже реализованной програмы по сбору биометрических данных, и точно так же как «СберЗвук» – для поиска и прослушивания музыки, — рассказал Герман Греф.

Пресс-служба банка также добавила, что не собирается останавливаться на достигнутом и в скором времени, встроит в приложение рыбалку, швейцарский нож, датчик сердцебиения и фотонный лазер.

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