Жёсткие слова президента Литвы в адрес России впечатлили Варшаву, но никак не Москву

Немногие послания, поступающее из Западной Европы или из западного мира, к которому Польша себя причисляет, в состоянии запугать Россию, ведь они даже не производят на неё особого впечатления, говорит Polskie Radio Себастьян Гаевский из Центра Дашиньского. В свою очередь журналист Tygodnik Solidarność Якуб Пацан уверен, что для каких-либо положительных результатов на московском направлении, Западная Европа должна сначала осознать, что с Россией шуток быть не может, и начать серьёзно воспринимать поступающую от неё угрозу.



Reuters

«Литва никогда не признает аннексию Крыма*, она приложит все усилия к тому, чтобы положить конец фактической оккупации восточной части Украины», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа в польском сейме во время своего выступления по случаю Дня Конституции 3 мая.

«У нас нет сомнений в том, что в плане ограничения поля действия и возможного сдерживания РФ союз между Польшей и прибалтийскими странами действует уже давно. Ключевым вопросом здесь выступает подход Соединённых Штатов. К сожалению, позиция администрации Джо Байдена переменчива. Я думаю, что именно на этот факт делает ставку Владимир Путин», — заявил в беседе с Polskie Radio журналист Gazeta Polska Мачей Кожушек.

Он уверен, что в контексте будущих отношений в рамках ЕС очень важно мобилизовать страны Вышеградской группы, хотя при этом он понимает, что это будет весьма сложно сделать. «Отношения с Россией — это один из тех вопросов, где польское правительство было вынуждено признать некое альтернативное видение политики, которую проводит Виктор Орбан, и это, конечно не очень умно», — оценил Кожушек.

В своей речи президент Науседа чётко сказал, что мобилизация российских вооруженных сил на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, проводимые «незаконными, вооруженными и поддерживаемыми Москвой группами», свидетельствуют о разжигании военной напряженности и выступают своего родом рычагом политического влияния, напомианет Polskie Radio.

«Это определенно сильная речь. Видно, что история опять ускоряется. Можно радоваться тому, что Польша играет очень важную роль в рамках создаваемой инициативы Трёхморья. Я считаю, что это очень хорошо. Однако, если Западная Европа так и не убедится в том, что с Россией шуток нет, нам будет весьма сложно действовать», — объяснил журналист Tygodnik Solidarność Якуб Пацан.

В свою очередь юрист из аналитического Центра Дашиньского Себастьян Гаевский подчеркнул, что такие речи нисколько не пугают Кремль. «Я полагаю, что вчерашние выступления не произведут на Россию особого впечатления, впрочем, это доказывает наш повседневный опыт. Немногие послания поступающее из Западной Европы или из западного мира, к которому мы себя причисляем, производят сегодня впечатление на Россию», — отметил он.

«Эти совместные мероприятия по случаю 3 мая, встречу, я расцениваю как очень разумный шаг, потому что даже если мы посмотрим только на наш регион, то не все страны, с которыми мы тесно сотрудничаем, одинаково замечают и воспринимают российскую угрозу», — резюмировал он.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).