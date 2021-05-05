«Звёздные войны» стали коммерческой машиной ещё до Disney

Научно-фантастическая сага Джорджа Лукаса «Звёздные войны» стала коммерческим предприятием ещё до покупки франшизы компанией Disney, пишет Das Erste, ссылаясь на слова эксперта по научной фантастике Губерта Цитта. По словам Цитта, классические «Звёздные войны» стали первыми фильмами в истории, после выхода которых был запущен выпуск сопутствующей продукции.



Reuters

4-е мая стало международным днём «Звёздных войн» из-за схожести звучания этой даты с английской фразой «да пребудет с тобой Сила», часто звучащей в фильмах Джорджа Лукаса, пишет Das Erste, ссылаясь на слова эксперта по научной фантастике Губерта Цитта.

По словам Цитта, Лукас продал права на «Звёздные войны» компании Disney, поскольку планировались съёмки новой трилогии фильмов, однако сам он хотел проводить больше времени со своей семьёй. Поэтому при создании новых фильмов, снимавшихся с 2012 по 2019 годы, Лукас выступал лишь в качестве советника.

Цитт считает, что многие фанаты были разочарованы новой трилогей «Звёздных войн» не только из-за отсутствия Лукаса, но и из-за того, что изменился принцип съёмки фильмов подобного жанра. Эксперт отмечает, что раньше больше времени уделялось разработке самой истории и диалогов, в то время как сейчас основной акцент делается на экшн-сценах и звуковых эффектах. Цитт сравнивает образы Рей и Люка Скайуокера в новой и старой трилогиях, отмечая, что Рей моментально научилась пользоваться Силой, в то время как Люк прошёл долгий путь, перед тем как стать настоящим джедаем.

При этом Цитт подчёркивает, что бренд «Звёздных войн» стал «коммерческой машиной» ещё до того, как франшизу приобрела компания Disney. Более того, именно классические «Звёздные войны» стали первыми фильмами в истории, после выхода которых были запущены продажи сопутствующих товаров. Доходы от таких продаж даже превышали сами кассовые сборы: многие дети имели игрушки с героями из «Звёздных войн», не смотрев при этом ни одного фильма.

Как отмечает Цитт, «Звёздные войны» оказали определённое влияние на мир техники. Многие технологии, показанные в фильмах Лукаса, были позднее воплощены в жизнь. В качестве одного из примеров Цитт приводит голографические изображения. При этом сам Лукас, будучи философом по образованию, не ставил технологии во главу угла своих фильмов и не уделял большого внимания технологической точности. Световые мечи, показанные в «Звёздных войнах», вряд ли когда-нибудь будут использованы в реальности: Цитт отмечает, что уже сейчас существуют плазменные ножи, способные разрезать предметы, однако они никогда не будут использоваться в военных целях.