 

Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками режима прекращения огня

05.05.2021, 8:04, Новости дня
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Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 5 мая, опубликованной в Facebook. 

Оккупанты 4 мая обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра в районе Красногоровки и Водяного Донецкой области. Вблизи Авдеевки боевики обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, в районе Луганского –  из пулеметов и гранатометов, говорится в сообщении. 

Также зафиксирован пролет беспилотника боевиков через линию разграничения, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы. 

Сегодня оккупанты открывали огонь возле Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в штабе. 

Боевых потерь среди украинских военных нет. Открывали ли они ответный огонь, в сводке не указано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1054983521694260/

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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