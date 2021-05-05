США оставляют за собой право на ответ агрессии России – Белый дом

Несмотря на готовность к сотрудничеству, США оставляют за собой право привлекать ее к ответственности в случае агрессивных действий и риторики, заявила Псаки.

“В наших отношениях с Россией мы выражаем озабоченность там, где это нужно. Например, мы приняли должные меры в ситуации с [российским оппозиционером] Алексеем Навальным, или после вмешательства в президентские выборы”, – продолжила она.

Псаки отметила, что Вашингтон посылает Москве ясный сигнал о нежелании эскалации “ни в риторике, ни в действиях”.

Контекст:Новый виток кризиса в российско-американских отношениях начался после интервью президента США Джо Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена МИД России вызвало своего посла Анатолия Антонова в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

Кроме этого, в марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

25 апреля спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия начала формировать список недружественных стран, которым запрещено нанимать граждан РФ для работы в дипломатических представительствах. В него, в частности, были включены США.

—