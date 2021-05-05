“Сложно мириться с очевидными успехами российской экономики”. Захарова прокомментировала санкции против РФ

По ее словам, санкции против России говорят о “неспособности местных элит принять новые реалии, отказаться от стереотипов блокового мышления”.

“Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением её международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках”, – сказала Захарова.

Она отметила, что санкции негативно сказываются на отношениях России “с коллективным Западом”, подрывают взаимное доверие и “омрачают перспективы их нормализации”.

Захарова рассказала, что Россия принимает меры для “дедолларизации своей экономики”, а также для борьбы с зависимостью мира от национальной валюты США.

“За последнее время Россией заключены соглашения о расширении использования национальных валют во взаимных расчетах с Китаем и Турцией. Аналогичные договоренности имеются в рамках БРИКС. Позитивная динамика по увеличению доли нацвалют наблюдается на пространстве ЕАЭС, а также в торгово-экономическом сотрудничестве России со странами АТР и Латинской Америки”, – сообщила она.

Контекст:2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, под ограничения ЕС попали генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Нацгвардией РФ Виктор Золотов. Попавшим под санкции российским чиновникам запрещен въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза заморожены.

22 марта ЕС ввел санкции в отношении 11 лиц и четырех организаций из разных стран за нарушения прав человека и злоупотребление ими. Под европейские ограничения за преследование ЛГБТ и политических оппонентов попали два россиянина. Среди них – командир спецотряда “Терек”, заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого ЕС называет “неофициальным телохранителем” главы кавказской республики Рамзана Кадырова, и начальник управления МВД Чечни в городе Аргуне Аюб Катаев.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

Кроме этого, МИД РФ начал формировать список недружественных стран, которым запрещено нанимать граждан РФ для работы в дипломатических представительствах. В него включили США.

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