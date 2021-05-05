 

Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве

05.05.2021, 7:58, Новости дня
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В число наиболее высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли пародонтолог, охранник и менеджер, следует из майского рейтинга сервиса «Работа.ру».

Зарплату в 400 тыс. рублей в месяц предлагают директору по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании, 300 тыс. – менеджеру по продажам строительных материалов, при этом обещаны компенсации транспортных расходов, корпоративный отдыха и спорт, а доход складывается из оклада и процента от продаж, передает РИА «Новости».

HR-директору в международную компанию предлагают от 250 тыс. рублей, а в Подмосковье по 250 тыс. готовы платить семейной паре за помощь по хозяйству в частном доме (наведение порядка, уход за гардеробом, приготовление пищи, содержание в чистоте территории и бассейна, а также уход за собакой).

Жилье иностранцам и 200 тыс. рублей в месяц предлагает проектно-конструкторский департамент за работу «developer C/C++». До 200 тыс. предлагают и стоматологу-пародонтологу, от 180 тыс. рублей – охраннику в загородном доме (требуются удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие, а также навыки рукопашного боя).

В апреле сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в РФ стали хостес, официант, мастер по ремонту компьютеров, медсестра, менеджер по продажам и упаковщик пончиков.



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