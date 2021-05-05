Центр «Вектор» рассказал об испытаниях трехкратной вакцинации «Эпиваккороной»

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора ведутся первая и вторая фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от COVID-19 препаратом «Эпиваккорона», сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков.

«Клинические испытания I–II фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», – передает его слова ТАСС.

По словам Рыжикова, антитела после вакцинации препаратом «Эпиваккорона» вырабатывается у более чем 90% людей.

«Независимые исследования показывают, что реально на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры. Сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90%», – отметил ученый.

В РФ на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.