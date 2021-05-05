 

В День Победы центр Москвы закроют для гомосексуалистов

05.05.2021, 7:50, Разное
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Московская мэрия уведомила проживающих в столице геев, что 9 мая в центр города будут пропускать только тех из них, кто имеет регистрацию в пределах Бульварного кольца.

Точное местоположение «красной линии», за которую не будут пропускать мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, пока не опубликовано, но из текста уведомления можно заключить, что она будет пролегать по внешней стороне Бульварного кольца. По словам Патриаршего наместника Московской митрополии, митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, запрет продиктован заботой о чувствах ветеранов Великой Отечественной.

– В День Победы в центре будут гулять ветераны. Как думаете, им, прошедшим горнило самой страшной войны в истории, будет приятно наблюдать, как плодами их великой Победы пользуются разного рода содомиты? Поставьте себя на их место, и вы всё поймёте, – сказал священнослужитель.

ЛГБТ-сообщество поспешило обвинить московские власти в гомофобии и дискриминации геев, однако мэрия назвала эти обвинения надуманными.

– Никакой гомофобии тут нет. Никто никого не преследует. Мы не требуем от людей на улице справки о нормальной сексуальной ориентации. Если гей не выглядит, как гей, а как нормальный человек, кто его остановит? Пусть гуляет, пусть радуется празднику!, – прокомментировала пресс-секретарь мэра Гульнара Пескова.

Известным московским геям, чтобы прийти в центр даже в гетеросексуальной одежде, придётся получить специальный пропуск. Журналист Антон Красовский уже написал в Twitter, что получение пропуска на портале «Госуслуги» заняло у него четыре минуты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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