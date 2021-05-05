 

“Всё, что отравляет твою страну сегодня – это то, что ты не запретил вчера” – в Госдуме объяснили рост числа законов с запретами

05.05.2021, 7:52, Разное
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Депутаты Государственной Думы в интервью “Парламентской газеты” объяснили, почему орган принимает все больше законов, предусматривающих новые запреты или ограничения.

По словам одного из парламентариев, в конечном итоге все эти документы должны обеспечить стабильное и уверенное развитие России.

– Один азиатский политик XX века, большой реформатор, к слову, он сказал такую вещь, которая мне хорошо запомнилась: всё, что отравляет твою страну сегодня – это то, что ты не запретил вчера. Мы не можем, конечно, взять и с чистого листа всё попытаться построить по новым правилам, но мы можем менять старые правила и постепенно приводить Россию к такому формату, в котором она будет опять бурно развиваться, – сказал он.

Другой парламентарий добавил, что при том считает российское законодательство “излишне либеральным”.

– Что происходит, когда за гамбургер, за джинсы продаётся национальная честь, мы уже видели. Начинается внедрение западных ценностей: педерастии, либерализма, прав человека всяких, на митинги выходят. Много в СССР на митинги выходили? Зато страна развивалась своим путём и была гордость, была стабильность. Люди знали, что завтра всё будет хорошо, всё будет стабильно, никаких потрясений, – вспомнил он.

Выходом из ситуации депутаты видят не только ужесточение законодательства, но и делегирование властям дополнительных полномочий. К примеру, разрабатывается концепция уведомительного референдума, при котором населению не нужно будет ходить на участки или делать выбор иным образом – депутаты Госдумы, как делегаты от российского народа, самостоятельно примут решение и уведомят об этом население.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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